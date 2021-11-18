Екс-герой українського "Холостяка" і нинішній суддя "Танців з зірками" хореограф Макс Чмерковський розповів, чим крім зйомок займався в Україні і висловив слова подяки.

Макс Чмерковський став суддею п'ятого сезону шоу "Танців з зірками", пише Politeka.net. Вже наступного тижня пройде фінал проекту, у зв'язку з чим хореограф вирішив подякувати своїм приятелям.

"Добігає кінця моє перебування в Україні. Наш проект "Танці з зірками" закінчується вже наступного тижня, і я підводжу підсумки", - поділився артист.

Хореограф висловив подяку своєму приятелеві, який привів його в бокс-клуб і тренеру. За зізнанням Чмерковського, йому дуже сподобалося займатися цим видом спорту, і він пообіцяв продовжити заняття.

"Я всім рекомендую займатися, або хоча б почати займатися цим видом спорту для себе. Я, наприклад, не хочу спаринг, я тут не тому, що люблю битися або хочу битися, я тут, тому що, я люблю своє тіло", - поділився хореограф.

"🔥 🔥 🔥 🔥 🔥Бокс для всіх!", "Максим ви душевний і чесний😍"," Максим, у тебе навіть обличчя змінилося. Ви виглядаєте відпочилим, задоволеним собою!", "Дуже круто коли людина займається спортом. Різні напрямки - це дуже добре для здоров'я", - прокоментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, Чмерковський не стримав емоцій після виступу з Харлан і вильоту Кадна

Як повідомляла Politeka, екс-" Холостяк " Чмерковський змусив заздрити Харлан

Також Politeka писала, що суддя" Танці з зірками " Чмерковський зворушив кадрами з сином, який залишився в США