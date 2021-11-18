Зоряний детектив Андрій Данилко на шоу "Маска" ледь витримав бурхливі танці колеги під час одного з ефірів випуску, що і потішило користувачів мережі.

Як стало відомо з короткого ролика, представленого в мережі, під час виступу учасник в костюмі Мухомора вразив публіку. Причому судді теж не встояли і почали танцювати біля сцени.

Каменських і Полякова тут же пустилися в танок і наполегливо намагалися підняти з місця Андрія, але йому така ініціатива не сподобалася. Після кількох спокійний прохань залишити його в спокої, чоловік навіть підвищив голос.

Кадри перед цим також потрапили в мережу:

"Думка Андрія Михайловича:" Боже, Куди я потрапив?"Став ставте ❤ в коментарях для наших зіркових сищиків! Дивіться новий випуск найзагадковішого шоу " - сказано в описі.

Шанувальники відреагували:

"Коли одним тільки поглядом все сказав 👀; найкрутіший суддя!; Кращі детективи прекрасного шоу❤; Андрій! Це не дурдом це шоу Маска😂; він робить це шоу. Ми його обожнюємо😍; Данилко геніальний навіть у своїй мовчазності; вони родзинки цього шоу; тому що він єдиний нормальний суддя там. Решта поводяться як ідіоти. Іноді навіть дивитися через них не хочеться; Полякова поводиться жахливо! Один Данилко і нормальний там, шоу розчаровує все більше".

Як можна помітити, загадковий персонаж Мухомор наробив галасу на шоу "Маска" своїм виступом, довівши Андрія Данилка до зриву. Виявилося, загадковий герой підготував для свого виступу пісню Вєрки Сердючки, що просто збентежило Данилка.

Після танців Полякової та Каменських чоловік не витримав:

"Відчепіться від мене! Ідіть танцюйте з DZIDZIO! Оля, Відійди від мене! Не треба мені цього, я вже натанцювався", - почав кричати артист, звертаючись до колег, які харчувалися витягнути його з крісла.

Нагадавши, Данилко, Dzidzio і Полякова на "масці" дійшли до погроз і шантажу: "Свиню підсунули".

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