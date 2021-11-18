Реп-виконавиця Alyona Alyona показала себе в білому, розповівши історію про вчителів, які вирішили провчити підлітка через провокаційне фото в соціальних мережах.
Як пише Politeka.net, Alyona Alyona стала популярною вітчизняною реп-виконавицею. Пишнотіла зірка не соромиться своїх форм і часто показує їх у всій красі. Так сталося і в цей раз, адже виконавиця опублікувала фото в білизні і розповіла про підлітків, опублікувавши пост в Instagram.
"Розповідаю вам історію. 2 місяці тому почула діалог двох вчителів. Одна з них розповідала, як побачила провокаційну фотографію своєї учениці в FB-групі свого міста. Відразу почала кампанію з порятунку психіки і честі дитини-закликала вчителів кидати скарги на фотку і групу і безпосередньо повідомила батькам дитини. Не знаю, чи вдалося вчительці врятувати ситуацію, але сам факт підліткових провокаційних фото в соціальних мережах ви зрозуміли", - написала виконавиця.
Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Не робила і не відправляла", "ідеальний текст", "робила і відправляла чоловікові", "робила і відправляла", " робила і відправляла. А взагалі в описаній ситуації здивувало те, що вчитель направила сили на те, щоб уберегти дитину, а не присоромити і ще більше зганьбити, як це зазвичай буває".
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