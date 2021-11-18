Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, якій довелося приміряти

Як відомо, деякий час тому Лопес знімалася в новій сімейній комедії з відомим артистом. Тому довгий час зірка не публікувала нові кадри і не розповідала про себе.

Цього разу вона вирішила показати інтригуючий трейлер, що розкриває трохи її роль і те, чим вона буде дивувати на екранах фанатів. Найбільше запам'яталося фанатам весільну сукню Лопес. У ньому вона пройшлася на сцені і навіть заридала.

"Просто скажи Так! @jlo, Оуен Вілсон і зірка @maluma в #MarryMeMovie. Дивіться трейлер прямо зараз!» - зацікавила Лопес у підписі.

Користувачі відреагували:

"Я так схвильований, мені підходить; лялечка не нудьгувала; неймовірна😅; цей наряд неймовірне творіння🔥❤️; люблю !!!!; Думаю, це буде мій новий улюблений фільм ааааа🤍 💍; світиться вид у Лопес; люблю вас!!; Все ще зійде за молоду🔥; Ти виглядаєш так красиво 💗" »

Відзначимо, багато хто не вірить Дженніфер, адже 52-річна знаменитість виглядає молодше своїх років. У короткому топіку зірка легко довела, що все ще хороша собою і багато займається. Прес Лопес було видно і без ефектного позування.

Зазвичай на публіці Лопес з'являється в сукнях з вирізами і в нарядах з блискітками. А ось в повсякденності, як видно, Лопес вибирає виключно одяг для зручності.

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