Турецького актора "Величного століття" Бурака Озчівіта звинуватили в агресії і загрозі колегам по іншому серіалу - випадок придбав несподіваний поворот, і тепер зірці загрожує до чотирьох років в'язниці.

Ще в середині жовтня на Бурака Озчивита подали колективну скаргу колеги по серіалу "Підстава: Осман», повідомляє Politeka.net.

У зверненні говорилося, що артист поводився агресивно під час зйомок, він погрожував колегам, кілька разів виходив з себе і вигукував лайки. Свідками інциденту стали кілька членів творчої групи.

Зірка "Величного століття" заперечує свою провину, і каже, що це підступи недоброзичливець. За його словами, він ніколи не дозволяв собі зайвого. Артиста підтримали кілька колег.

Примітно, що Бурак Озчивит вважається найпопулярнішим актором в Туреччині, його репутацію до останнього часу вважали ідеальною.

Зараз же прокуратура склала обвинувальний висновок за статтею про образу кількох осіб. акторові загрожує від трьох місяців до чотирьох років в'язниці. Слухання почнуться найближчими днями.

"Ну, бліііін! Ну, як же так?! 😢. Він в моїх очах такий гарненький 😍. Сподіваюся все це брехня...", "Та не міг він, хтось його роль забрати хоче (

на обличчі написано, що він добрий тип 😂", " не може бути такого!",- прокоментували українські шанувальники Бурака Озчівіта.

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