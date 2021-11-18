Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка вже не перший рік живе і навчається в Нью-Йорку, показала новий образ, порадувавши представників сильної статі.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко вирішила спробувати себе в шоу-бізнесі, пішовши по стопах іменитої бабусі. Внучка Ротару вже робить перші кроки в модельному бізнесі, а також записує пісні. У дівчини вже є наречений-мільйонер, який увійшов до списку Форбс. Соня також знімає влоги і веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Соня була в кофтині і без білизни, гуляючи по Нью-Йорку. Наряд тримався на одній застібці, щоб було видно частково прекрасні форми Євдокименка.

"Тиха буря", - написала Соня під фотографією.

Фанати поставили сотні лайків, включаючи дружину ведучого" Маски " Остапчука Христину Гірник, і написали коментарі:

"Дуже стильно", "Крашиха", "яка красива", "Софія, красиві як завжди", "спасибі, ти така чудова", "Ух ти, виглядаєш як справжня Софія Ротару".

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