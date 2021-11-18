Зірка не може прийти в себе

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про велику втрату - ще влітку все було добре, а листопаді сталася трагедія - артистку підтримали в мережі.

Ірина Федишин у своєму Фейсбук розповіла про нещастя, яке наздогнало їх сім'ю, пише Politeka.net.

Як виявилося, у співачки помер дідусь Антон, який в липні цього року відсвяткував 80-річчя. Артистка підкріпила знімок з ювілею, де літній чоловік позує в колі сім'ї.

"Сьогодні у нас сумні новини…

Відійшов від нас наш дідусь Антон... а ще в липні ми святкували його 80-річчя. Сумуємо... вічна пам'ять… Спочивайте з Богом 🙏", - написала артистка.

"Іруся ... найщиріші співчуття пам'ятаю, яке щастя ви йому подарували. Світла пам'ять ... помолимося всі про його душу", "прийміть мої співчуття, нехай буде йому земля пухом і царство небесне", " Іриночка, прийміть мої найщиріші співчуття!!!🙏 🏻 😥 Нехай з Богом спочиває!", "Нехай з Богом спочиває..мирного неба...вічна пам'ять..",- прокоментували користувачі Мережі.

У сторіс Instagram зірка розповіла, що похорон відбувся 18 листопада.

"Сьогодні ми провели дідуся в останню путь. Спасибі всім за співчуття і слова підтримки", - написала співачка.

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