Наталія Могилевська показала себе, а також поділилася з українцям, чим буде займатися на цих вихідних, здивувавши фанатів в Instagram.

Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська є популярною співачкою і учасницею багатьох шоу на українському ТБ. Так, нещодавно артистка стала капітаном зіркою сотні на"Співають всі". Не забуває Наталя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Могилевська стояла біля берега водойми і трималася за руку з кимось. Людина була на флайтборді, але Наталя закрила йому голову смайликом. Також зірка зазначила, що знаходиться в Києві, Україна.

"Знаю, де проведу ці вихідні. А ви?",- написала Могилевська.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви прекрасні", "а кого це ви ховаєте під смайликом", "Ооо, круто, я теж хочу", "Знаю", "Вай, клас", "ні", "а я вихідні проведу в танцювальному залі і в уроках".

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