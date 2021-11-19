63-річна співачка Мадонна продовжує епатувати публіку - цього разу зірка показала своє незвичайне тренування в спортзалі з пляшкою джина в руці.

Відома артистка завжди вражала своїми зухвалими витівками, передає Politeka.net. Зірка багато разів зізнавалася, що терпіти не може так зване "правильне життя". На думку Мадонни, краще рік прожити тигром, ніж сто років вівцею.

Артистка запевняє, що в ній живе дівчинка, яка може дозволити собі найзухваліший вчинок, не боячись осуду. Такий образ зірка підтримує через роки.

На нових фото в Instagram співачка з'явилася з джином в руках у спортзалі. Артистка робила вигляд, що пила з пляшки, при цьому позуючи на тренажерах.

"Сьогоднішнє тренування 🏋️♀️🏋🏽♂️🍹", - написала Мадонна.

За вісім годин публікація зібрала майже 80 тисяч лайків і багато коментарів.

"Працюй і станеш королевою ❤️ 🔥", "гаряча богиня", " сподіваюся, це пляшка джина з підфарбованою водою!", "Ти намагаєшся старанно, мамо", " вона п'є з флакона духів ???? 🤔 ", "Кава, потім вправляюся з алкоголем - в тому ж порядку, що і я", "Мадонна лол", " МАДОННА не ця зачіска!!!", "Які гарні кіски", "Її волосся постійно змінюється", - написали користувачі Мережі.

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