Вигнаний з "Холостячки"учасник Роман Свечкоренко показав в мережі кадри з розкішних заручин свого друга Олександра Волошина.

Як повідомляє Politeka.net, учасник шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко, якого головна героїня Злата Огневич вигнала з шоу, часто радує своїх фоловерів яскравими публікаціями в Instagram. Так, цього разу психолог поділився кадрами з розкішних заручин свого друга Олександра Волошина зі співачкою Анною Трінчер.

У своїх сторіс Роман розповів, що у нього з самого ранку гарний настрій, так як його друг Волошин організував незвичайні і дуже романтичні заручини з Трінчер. "Може і мені зробити пропозицію декому?",- підписав сторіс Свечкоренко.

На кадрах, які Роман показав в мережі, можна побачити його друга Волошина з величезним букетом троянд і кільцем, а також розчулену Анну Трінчер, яка розплакалася від усього, що відбувається. До слова, зробити пропозицію дівчині Волошину допомогли його друзі-байкери, яких він зібрав у кількості 40 осіб.

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