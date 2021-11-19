Популярний молдавський виконавець Дан Балан, який виступив на весіллі ведучої Івани Онуфрійчук, нарешті презентував довгоочікуваний новий кліп і вразив змінами.

Довгий час артист після участь в музичному проекті шоу «Голос» ніде не брав, відмовлявся від інтерв'ю і давав концерти на закритих урочистостях для шанувальників. При цьому Дан також не виходив на зв'язок і в соціальній мережі.

Цього разу Дан повернувся в Instagram з хорошою новиною - він написав нову композицію, а ще встиг відзняти цікавий кліп на неї. "Любов, як у піснях" розповідає фанатам про життя закоханої пари, яка через роки пронесла в собі одне і те ж почуття.

Тому можна в кліпі побачити молоду і постарілу версію Дана. Поява чоловіка і його новий образ викликали бурхливий відгук в мережі:

"Легкий, красивий, романтичний кліп. Прекрасна пісня! Спасибі ❤; ураааааааа!!!!!як довго ми це чекали 😍; Дан успішно прикрасив нашу похмуру осінь)))); кліп вау!♥️ Дан геній!; Ідея кліпу неймовірна😍 💔; дожд дочекалися татуся😍; в саме серце❤️; я просто тебе ревную 😏 ти геній! Ти все знаєш! Д ️ д; Дан це прекрасно 💔" »

Раніше Балан виступив на пишному весіллі ведучої "Танців з зірками" Івани Онуфрійчук. На фан-сторінках в Instagram, присвячених артисту, тут же з'явилися свіжі відео з ним, як він запалював і розважав гостей на цьому торжестві.

Нагадавши, Фанати розгадали " підказки "Тіни Кароль, в яких вона зараз відносинах з Даном Баланом:"ось і повернулися червоні губи".

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