Відомий український ресторатор та незмінний суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво побився в клубі, коли відпочивав там з друзями; шеф-кухар видав причину.

Як пише Politeka.net, 49-річний український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, якого всі знають завдяки кулінарному шоу "Мастер Шеф", розповів, що побився в клубі, коли відпочивав там з друзями.

Так, Ектор зізнався, що йому важко говорити на цю тему, але він відчуває, що мусить розповісти.

"Чесно кажучи, мені важко про це говорити, але зараз мені це потрібно", - каже Ектор.

Шеф-кухар розповів, що в клубі він побачив чоловіка, який агресивно себе поводив з дівчиною.

"Я був з друзями в клубі і побачив, як один чоловік був дуже агресивний з дівчиною", - каже Хіменес-Браво.

За словами Ектора, він не зміг пройти мимо і хотів заспокоїти того чоловіка мирно. Але між ними зав’язалася бійка.

Суддя "Мастер Шеф" зізнався, що не може спокійно реагувати на тему насилля, особливо фізичного.

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Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво порівняв Київ з російським Пітером: "Все навпаки".

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