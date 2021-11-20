Три роки тому у Тіни Кароль з'явився двійник-маленька дівчинка, що копіює образи співачки і показує оригінальні відео з виконанням композицій артистки.

Юній тіні Синяговской всього сім років, але у неї вже є своя армія шанувальників в Instagram. Там мама Надія виставляє різні відео з маленькою Тіною, яка вже не раз приміряла нові образи свого кумира.

Вбрання для дівчинки її мама шиє самостійно. В Instagram вона публікує різні ролики, які нерідко сама Тіна Кароль постить в соціальних мережах. Цього разу в Тік-струмі співачки з'явився невеликий уривок з нею.

Артистка виконувала свою нову пісню» подвійний рай " і танцювала близько до камери. Цей момент і повторила маленька дівчинка, чим розчулила мережу:

"Боже, така мила; Вау, Тіна тут дуже красива; у, милота; богема; наша, своя; спочатку треба вивчити руху, а потім вже записувати; як красиво» - відповідають в Тік-струм.

Раніше Синяговська з мамою повторили образ співачки і антураж, в якому вона виступила на сцені Atlas Weeekend з піснею "Хороший хлопець". Тоді Тіна була в класичному костюмі, з зібраними назад волоссям. Зірка виїхала на сцену лежачи на мотоциклі - спиною до водія.

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