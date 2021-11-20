Молодий артист wellboy відповів на питання про можливу участь в шоу "Танців з зірками", згадавши про Дмитра Комарова і його фіаско.

Як повідомляє Politeka.net, молодий і дуже популярний зараз Виконавець Wellboy (Антон Вельбой) в інтерв'ю Каті Осадчій розповів про можливість своєї участі в "Танцях з зірками".

Річ у тому, в останньому ефірі Антон вийшов на паркет проекту, але не танцював, а співав свій новий хіт "вишні". Після цього виступу ведуча "Світського життя" Катя Осадча запитала у хлопця, чи погодився б він вийти на паркет шоу вже в якості танцюриста.

"Мені дуже страшно. Мені дуже страшно танцювати взагалі. І всі учасники мене відмовляють, кажуть, мовляв, не йди сюди, тут страшно, тут дуже важко, тут великі навантаження. І я взагалі не вмію вчити рухи", - зізнався Антон.

Катя не заспокоїлася і поставила питання ребром: "Якби тобі запропонували, ти б сказав "Так", або довго б думав?". "Я б довго думав, дуже довго б думав, радився б з усіма, щоб не бути як комарів", - відповів Wellboy.

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