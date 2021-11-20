Відома телеведуча і актриса Ольга Сумська, яка прославилася роллю "Роксолани", показала себе і свою копію-дочку Антоніну Паперну.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Вона прославилася завдяки своїй головній ролі в серіалі "Роксолана". Крім цього вона грала в безлічі фільмів. У актриси дві дочки - старша Антоніна Паперна, яка зараз живе в Підмосков'ї зі своїм чоловіком Володимиром Ягличем, і молодша - Анна Борисюк.

Так, на цей раз актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Сумська сидить в машині та переглядається зі своєю старшою дочкою від першого шлюбу - Антоніною Паперною. Вона вийшла заміж на російського актора і переїхала до нього, де живе в Підмосков'ї та виховує двох дітей.

Варто відзначити, що вони дуже схожі зовні, і виглядають, як сестри-близнюки.

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