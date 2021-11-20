Відома телеведуча і актриса Ольга Сумська, яка прославилася роллю "Роксолани", показала себе і свою копію-дочку Антоніну Паперну.
Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Вона прославилася завдяки своїй головній ролі в серіалі "Роксолана". Крім цього вона грала в безлічі фільмів. У актриси дві дочки - старша Антоніна Паперна, яка зараз живе в Підмосков'ї зі своїм чоловіком Володимиром Ягличем, і молодша - Анна Борисюк.
Так, на цей раз актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Сумська сидить в машині та переглядається зі своєю старшою дочкою від першого шлюбу - Антоніною Паперною. Вона вийшла заміж на російського актора і переїхала до нього, де живе в Підмосков'ї та виховує двох дітей.
Варто відзначити, що вони дуже схожі зовні, і виглядають, як сестри-близнюки.
Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці
"Танці з зірками", Логай впав на репетиції з Ксенією Мішиною: "переможець по життю"
Чмерковський з "Танців з зірками" перед від'їздом з України вразив зверненням: "Добігає кінця моє..."
Екс-коханий Тіни Кароль, який готується до весілля, вразив зміною зовнішності: "І раптом все зіпсував"
Зірка "Дизель шоу" розповіла про заміжжя і поповнення: "Буде маленька Булітка?»
Раніше повідомлялося, Сумська показала, наскільки молодо виглядає у свої 55 років поряд з найбагатшою співачкою України: кадри
Також, Сумська без макіяжу і зайвих прикрас вразила природною красою на березі Чорного моря: "Привіт, кохана..."
Politeka розповідала, 55-річна Сумська подражнила українців морськими розвагами з чоловіком: кадри вразили навіть Полякову