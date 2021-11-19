Відома співачка Анастасія Приходько, яка була суддею на шоу" Співають всі", показала, як насолоджується читанням нового випуску журналу, для якого знялася разом з сином.

Не так давно стало відомо, що до останнього Анастасія приховувала своє становище і народила після участі в шоу «Маска». Зараз у неї троє дітей і вона активно розповідає про те, як доглядає за ними, як живе з чоловіком і як проходять її будні.

Цього разу Анастасія показала, як виглядає її маленький син, з яким вона встигла знятися для журналу. Тепер, після того, як вона розповіла про дитину, більше вона не приховує його і розповідає про перші успіхи. Як можна помітити, не завжди просто це дається матері трьох дітей.

"А якщо ви ще не знаєте, то ми вже у всій красі на обкладинці" - пише Настя.

За словами Насті, іноді буває досить складно. Вона зізналася, що це нелегко, ростити всіх відразу, доглядати і доглядати, але вона йде на такі подвиги заради дітей.

«Я вважаю, що так і повинно бути. Тому що кожен з них-особистість. У нього є бажання. Не можна ж кожного під одну гребінку. Так само буде прикро. Він зрозуміє, що з його думкою ніхто не рахується. І з його бажанням теж " » - зазначила Приходько.

Раніше ми писали, що в мережі продовжують думати, що співачка робила собі пластику і багато разів користувалася уколами "краси". Щоб розвінчати всі домисли, Анастасія Приходько опублікувала фото, зроблене в 18 років.

"Як бачите пластику, я не робила: все ті ж губи, вилиці і очі... Ось вам перше моє в житті студійне фото, речі все дала подружка! І сережки теж... Мені тут цілих 18 років", - написала зірка.

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