У мережі показали кумедне відео з шоу "Маска", на якому зірковий детектив Андрій Данилко пронизав поглядом веселу Олю Полякову

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували кумедне відео, в якому є цікавий момент, як Андрій Данилко спопеляє поглядом свою колегу Олю Полякову.

Сталося це під час виступу персонажа Мухомор, який вийшов на сцену "Маски" з піснею Вєрки Сердючки "Гуляночка". Як тільки музика зазвучала, Оля Полякова зірвалася зі свого місця і пустилася в танок, а потім пристала до Данилка, наполегливо переконуючи його приєднуватися до танців.

У якийсь момент найсерйозніший детектив навіть почав кричати на Олю, вимагаючи залишити його в спокої. Власне, і цей пронизливий спопеляючий погляд трапився під час виступу Мухомора, коли Полякова все ще намагалася підняти Данилка до танцю.

Користувачі тут же почали бурхливо обговорювати відео і зіркових детективів: "Коли одним тільки поглядом все сказав", "Найкрутіший суддя!", "Тому що він єдиний нормальний суддя там. Решта поводяться як ідіоти. Іноді навіть дивитися через них не хочеться", "Данилко геніальний навіть у своїй мовчазності", "Коли хтось знову заспівав пісню Сердючки", "Полякова поводиться жахливо! Один Данилко і нормальний там, шоу розчаровує все більше. Дивитися вже не хочеться", "А мене дістала Полякова, своїми криками як Базарна тітка, один Михалич нормальний", "Полякова поводиться огидно!".

Нагадаємо, Полякова наговорила зайвого про чоловіка Насті Каменських Потапу: просила вирізати з ефіру.

Як повідомляла Politeka, Данилко підвищив голос на Полякову і Каменських через учасника "Маски": "Відчепіться від мене, йдіть...".

Також Politeka писала, що Полякова зухвалою витівкою довела Данилко прямо на зйомках шоу "Маска": "Поводиться жахливо!".