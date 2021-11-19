Головна героїня другого сезону реалі-шоу "Холостячка" співачка Злата Огнєвіч зустрілася із мамою учасника Андрія Хветкевича; шанувальники припустили, що він покине шоу.

Як пише Politeka.net, 35-річна українська співачка Злата Огнєвіч погодилася стати головною героїнею другого сезону реаліті "Холостячка" та сказала, що прийшла на шоу, щоб знайти справжнє кохання та створити сім’ю. Так, зараз у "Холостячці" залишилося чотири кандидати на серце виконавиці – Андрій Хветкевич, Андрій Задворний, Максим Тарапата та Дмитро Шевченко.

На офіційній сторінці шоу на TouTube опублікували новий цікавий анонс нового випуску, де покажуть зустріч Огнєвіч із мамою мільйонера та фрідайвера Андрія Хветкевича. В анонсі наголосили, що учасник дуже затягував момент зустрічі та попередив "Холостячку", що можна очікувати будь-чого.

З’ясувалося, що мамі Хветкевича не дуже подобалися дівчата бізнесмена. Судячи зі всього, розмова була напруженою.

Натомість шанувальники шоу в коментарях написали, що не довіряють таким анонсам. І навіть припустили, що Андрій покине шоу.

"Особисто я вже давно ці новини не дивлюся! Знову СТБ нахабно бреше!! О інтрига! Мама любить сина!", "Впевнена все навпаки. Думаю у мами був складний період і він сам зробив вибір між особистим життям і допомогою мамі, може хворіла. І все буде навпаки, Андрій дуже благородний, дбайливий і мудрий. А анонс фігня)", "У першому випуску був тизер, як хтось у такому ж рожевому костюмі жбурляє піджак у кущі. Очевидно, Андрій у наступному випуску йде...", "Андрій у рожевому піджаку, схоже, що справді він його викидатиме в кущі", - написали в мережі.

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