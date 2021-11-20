Відома телеведуча з телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка замінила Катю Осадчу на" Світському житті", влаштувала "допит" відомому українському дизайнеру Андре Тану.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою телеведучою. Вона веде авторську програму "Світське життя" вже багато років, де розкриває факти про зірок українського шоу-бізнесу. Як відомо, на шоу відбулася заміна, і тепер репортеркою цього тижня стала Соломія Вітвіцька.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото. На кадрах Соломія Вітвіцька показала себе на заході, куди вирушила разом Каті Осадчої. Там вона взяла інтерв'ю у безлічі зірок українського шоу-бізнесу: Дмитра Шурова, Мамаріка, і також влаштувала допит відомому українському дизайнеру-Андре Тану.

"Побувала цього тижня спеціальним репортером "Світського життя"

А ось всі подробиці зможете побачити цієї неділі о 18: 0 на "1+1", - розповіла Соломія Вітвіцька.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Не можу наміловатися цим образом", "Вау, бомба, шикарна!", "Яка ви розкішна! Красива, очей не відвести", "О боже, яка гарна!".

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