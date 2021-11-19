Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма "потролив" Україну, відпочивши з сім'єю в Греції та Мальдівах.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу "Танці з зірками", після чого став суддею цього проєкту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант.

Так, цього разу хореограф опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Влад Яма показав знімки з відпочинку в різних країнах зі своєю сім'єю. На кадрах він засвітив шикарні види в Греції, Арабських Еміратах, на Мальдівах.

Після, він показав відео, як відпочивають в Україні. Двоє робітників на підйомному крані намагаються розхитати ліхтар. Як вказується, це сталося в Києві на Троєщині.

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