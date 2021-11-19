Відомий артист Дзідзьо (Михайло Хома) разом зі своїм колегою Олександром Пономарьовим здивували українців і довели їх до мурашок.

Як передає Politeka.net, DZIDZIO (Михайло Хома) є популярним українським артистом. Нещодавно стало відомо, що співак розлучився зі своєю дружиною Ярославою Притулою, яка відома під псевдонімом "Slavia". Зараз артист є одним із зіркових детективів на шоу "Маска".

Так, цього разу артист опублікував нове відео. Він показав кадри з кліпу на пісню "Пазли", яку записав разом зі своїм колегою і відомим продюсером Олександром Пономарьовим.

"Прем'єра "Пазли" вже на youtube

Друг, Олександр Пономарьов

Спасибі тобі за прекрасний романс",- подякував Дзідзьо.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Мурашки по тілу! Ого-го голосище! Браво!", "Браво, Михайло! Божественне виконання", "Просто фантастично, це мед для вух", "Красиво, мурашки по шкірі, браво!", "Дуже сильно", "Величезне спасибі за таку пісню. Це чудово".

Також, екс-дружина Дзідзьо Slavia залишила коментар під відео: "Нехай кожен знайде свій пазлик".

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