Відома співачка Крістіна Орбакайте у свої 50 років може похвалитися ідеальною фігурою, яку підкреслила незвичайним вбранням.

Як повідомляє Politeka.net, популярна російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте, яка є дочкою Примадонни Алли Пугачової, поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівними кадрами, на яких постала в незвичайному образі.

Як видно, на нових фотографіях Христина відображена в темній локації, мабуть, десь в закуліссі концерту. Перед камерою вона з'явилася в довгій атласній сукні чорного кольору з широкими рукавами, декорованими білим мереживом. Цей наряд підкреслив струнку фігуру і поставу 50-річної зірки. Її волосся зачесане назад в елегантній укладанні, а на обличчі яскравий макіяж і мила посмішка.

Шанувальники просто в захваті від нового образу Орбакайте, її завалюють компліментами в коментарях: "Красиво", "Ух ти! Як красиво!", "Виглядаєш божественно!", "Ух ти!", "Стильні фото", "Божественно!", "Христиночка, ти, як завжди, найкрасивіша і прекрасна. Обожнюю", "О, яка принадність", "Шикарна", "Сукня приголомшлива, як і Крістіна Орбакайте", "Дуже гарне вбрання!", "Оригінально, незвично", "Чарівна жінка! Потужна і сильна актриса! Успіхів Вам", "Дуже гарне вбрання!".

Нагадаємо, 50-річна Орбакайте запалила на танцполі з молодшим сином, розлютивши мережу: "Мама не повинна себе так вести".

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