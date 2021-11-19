Відома блогерка і переможниця 9-го сезону проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним Даша Квіткова заговорила про свої примхи.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Понад рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.

Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Даша Квіткова у всю показує свою білосніжну посмішку. Під публікацією вона вирішила розповісти про свої примхи.

"Часто моє життя так мчить, що я навіть не встигаю усвідомити, скільки всього крутого відбувається, але так само після злетів бувають і падіння.



Бувають потужні проекти, робота з великими брендами, а буває — не все виходить так, як хотілося б. Попри досягнення — у мене як у кожної людини є свої милі дивацтва, які я люблю і вважаю кумедними.



Не соромлюся розповісти про примхи, які не викорінити нічим.

Я обожнюю ковбаску з перчиком — це найкраще гастрономічне поєднання для мене і те, що реально повертає до маленької щасливої Даші. Не втрачаю себе і радую такими дивними guilty pleasures", — поділилася Даша Квіткова.

Раніше повідомлялося, дружина "Холостяка" Добриніна поскаржилася на нову проблему з маленьким сином: "Обурюється, плаче"

Також, дружина "Холостяка" Добриніна відкинула сором, хвалячись фігурою в білизняному комплекті: кадри

Politeka розповіла, дружина "Холостяка" Добриніна повідала про кризу і що між ними зараз: "Розлучитися - найлегше..."