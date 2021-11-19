"Холостяк" Іраклі Макацарія здався разом зі своєю коханою Лізою, якій 19 років, в спортзалі, похвалившись спортивною фігурою.

Як пише Politeka.net, Іраклі Макацарія став популярним українським шоуменом, який був учасником шоу "Холостяк". На проекті гуморист не зміг знайти свою любов, але зараз збирається одружитися на 19-річній дівчині на ім'я Ліза. Не забуває Макацарія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото в соціальній мережі Іраклі був разом з нареченою в спортзалі. Пара посміхалася, демонструючи спортивну фігурку.

"Завжди любив займатися спортом, а зараз насолоджуюся подвійно. Як ви віддаєте перевагу тренуватися? самостійно або з другою половинкою?",- написав Іраклі.

Фанати поставили понад 17 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви так схожі", " яка гарна пара! Щастя вам нескінченного!!!) ", "Чоловік займатися не любить, займаюся сама", "які ви Класні".

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