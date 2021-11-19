Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім обрадував шанувальників новиною про запис першої сольної пісні.

Як повідомляє Politeka.net, 16-річний переможець шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім поділився в Instagram радісними новинами. Виявилося, що хлопець записує свою першу сольну пісню, і вже виклав кадри зі студії звукозапису в своєму Instagram, а також поділився враженнями.

На фото і відео Муаяд відображений за віконцем студії і під час спілкування зі звукорежисером. Також є кадр юного артиста, який стоїть біля мікрофона з навушниками на голові.

У підписі до публікації Абдельрахім поділився своїми емоціями від роботи в студії: "У студії 3,5 години. Вчора вперше в житті записував у студії свою сольну пісню. Ця справа виявилася не з легких. Дякую @tomashlukach за терпіння і правильні поради. Скоро все почуєте".

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію 16-річного виконавця: "Дуже чекаю", "Дуже-дуже чекаю", "Чекаю з нетерпінням", "Думаю, це буде божественно. Удачі", "Ти гарний так само як і твій голос! Дуже чекаємо твою пісню!", "Ого! Молодець!", "Будемо чекати", "Чекаємо. Відчуваю, буде шикарно!".

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