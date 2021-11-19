Маша Єфросиніна, чоловік Дорофєєвої Дантес та інші знаменитості опинилися в костюмах з "Гри в кальмара", насмішивши Настю Каменських з українцями.

Як пише Politeka.net, телеведуча Маша Єфросиніна, співак Володимир Дантес, а також інші зірки знялися в трейлері до фіналу нового сезону "Ліга Сміху". Відео опублікувала телеведуча у себе на сторінці в Instagram.

На відео можна побачити велику дівчинку з кубком Ліги Сміху.

"Жека, мені страшно", - сказав Потап, який стояв у рожевій формі.

"Так а що ти хотів, це ж фінал", - відповів Євген Кошовий в аналогічному вбранні.

"Сьогодні фінал сезону Ліга Сміху. Треба б визнати, що битва буде неабияка, але ж це ліга, значить, це буде Мега жартівливо!

Коротше, пропустити не можна! Анонс вам у доказах", - написала Маша.

Каменських відразу поставила закоханий смайлик під відео.

Фанати відразу почали обговорювати відео:

"Класний анонс", "Ору з кінцівки", "Огнище", "дуже чекаємо".

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