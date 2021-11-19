Відома співачка Надя Мейхер, яка є екс-учасницею групи "ВІА Гра", закуталася в штору і показала свої пишні форми.

Як передає Politeka.net, Надія Мейхер-Грановська є відомою артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра", де виконувала соло з початку 2000-них. Однак вона перервала свою кар'єру як учасниця групи, і почала сольну. Також, вона відкрила свій бутік одягу.

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надія Мейхер загорнулася в одну лише штору, тим самим підкресливши свої пишні форми.

"Майбутнє належить тим, хто вірить у свої мрії", - підписала фото Надя Мейхер.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото співачки: "Вогонь", "Богиня", "Ого, бомба", "Так красиво", "Шикарна композиція", "Боже! Яка красива", "Шикарно😍 все дуже гармонійно", "Просто втратив дар мови, богиня", "Ви прекрасні", "Краща", "Форми незрівнянні".

Раніше повідомлялося, екс-ВІА Гра Мейхер влаштувала провокаційну фотосесію перед дзеркалом: "Для чого чіпати своє тіло?"

Також, екс-ВІА Гра Мейхер на шпильках і в чорній сукні показала себе у всій красі: ефектні фото

Politeka розповідала, екс-"ВІА Гра" Мейхер в сукні з божевільним вирізом "психанула" під час фотосесії: "Королева краси"