Відома співачка Настя Каменських влаштувала цікаве тренування вдома і потішила кадрами зі своїми танцями в модному костюмі.

Популярна співачка кожен день влаштовує різні тренування і хвалиться ними в Instagram. При цьому не забуває Каменських про те, що треба показати і себе з різних сторін.

Тому нерідко зірка також надягає вельми відкриті топіки зі шнурівкою або тонкими лямками і хвалиться формами перед камерою. Також Настя любить танцювати, тому робить це все частіше, дуріючи рідні мелодії.

У чорних лосинах і зручному топіку з відкритому декольте Каменських повеселилася після тренування і показала себе з вдалих ракурсів. Настя вважає, що їй немає сенсу скромничати, адже головне полюбити себе і комплекси зникнуть поступово.

Раніше Каменських, яка стала зірковим детективом другого сезону шоу" Маска", поділилася в Instagram яскравими кадрами з нової фотосесії. На знімках Настя позує, мабуть, у себе вдома, стоячи біля дзеркала.

Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж і загадковий вигляд. Завершують образ сережки, браслет і кільце з великим смарагдовим каменем.

Нагадавши, Каменських, влаштувавши танці, засвітила свою величезну гардеробну з полицями до стелі

А ще Politeka писала, що Настя Каменських в атласній сукні на бретельках блиснула пружними формами

Також Politeka повідомляла, що Каменських заінтригувала обіймами з загадковим блондином