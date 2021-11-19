Відома співачка Настя Каменських влаштувала цікаве тренування вдома і потішила кадрами зі своїми танцями в модному костюмі.
Популярна співачка кожен день влаштовує різні тренування і хвалиться ними в Instagram. При цьому не забуває Каменських про те, що треба показати і себе з різних сторін.
Тому нерідко зірка також надягає вельми відкриті топіки зі шнурівкою або тонкими лямками і хвалиться формами перед камерою. Також Настя любить танцювати, тому робить це все частіше, дуріючи рідні мелодії.
У чорних лосинах і зручному топіку з відкритому декольте Каменських повеселилася після тренування і показала себе з вдалих ракурсів. Настя вважає, що їй немає сенсу скромничати, адже головне полюбити себе і комплекси зникнуть поступово.
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Раніше Каменських, яка стала зірковим детективом другого сезону шоу" Маска", поділилася в Instagram яскравими кадрами з нової фотосесії. На знімках Настя позує, мабуть, у себе вдома, стоячи біля дзеркала.
Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж і загадковий вигляд. Завершують образ сережки, браслет і кільце з великим смарагдовим каменем.
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