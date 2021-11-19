Відома актриса Ксенія Мішина продовжує розповідати в мережі про непростий період у своєму житті і відвідинах психотерапевта.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина нещодавно почала розповідати в Instagram історію свого життя, про панічні атаки і відвідування психотерапевта. Цього разу зірка поділилася, що продовжувала ходити до свого лікаря, що привело її до рішення переїхати до Києва.

Свій пост Ксенія доповнила милим фото, зробленим на природі, далеко від міської суєти. На знімку Весела актриса позує в рваній темній кофті, її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі немає макіяжу, вона хитро дивиться в об'єктив і посміхається.

У підписі до публікації Мішина розповіла, що продовжила відвідувати свого лікаря. І в якийсь момент зрозуміла, що готова покинути рідне місто і переїхати в столицю.

"Заняття з психотерапевтом стали для мене таблеткою для порятунку. Отже, причиною мого стану стало заперечення себе і своїх бажань. Точніше не заперечення, а придушення. Я просто не вірила або не довіряла собі", - ділиться Ксенія. "Приїхавши до Києва, з перших секунд я вирішую залишитися назавжди", - також додала актриса, і розповіла, як почала активно облаштувати своє життя в столиці.

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