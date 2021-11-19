Актриса і учасниця "Топ-модель по-корейськи" Чон Хо Ен, яка стала однією з героїнь серіалу від Netflix "Гра в кальмара", показала ефектний образ в картатій сорочці.
Як пише Politeka.net, Чон Хо Ен стала дуже популярною завдяки західному серіалу"Гра в кальмара". Зірка почала кар'єру в Кореї в якості моделі і брала участь в проекті "Топ-модель по корейськи". А в 2021 році Netflix зняв серіал "Гра в Кальмара", де актриса була головною героїнею під номером 067, і тепер за моделлю стежать десятки мільйонів фанатів в Instagram.
Також фоловери створюють фан-сторінки моделі і актриси, де діляться фотографіями Чон Хо Ен. Так, на одній з таких сторінок з'явилося нове фото актриси.
На знімку Чон була в картатому костюмі, під яким можна побачити теплу кофту. Хо Ен сиділа на стільці. розставивши ноги і дивилася в камеру.
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"Життя можна перемогти, але не дозволяйте себе перемагати", - була підписана фотографія в Instagram.
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