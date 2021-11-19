Відома актриса Наталка Денисенко поділилася в мережі дивовижними кіношними кадрами з популярним актором і зіркою серіалу "Папік" Станіславом Бокланом.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко поділилася в Instagram дивовижними кадрами зі зйомок. На фотографіях Зоряна красуня позує не одна, а зі своїм чарівним колегою-актором Станіславом Бокланом.
Треба сказати, що і Денисенко, і Боклан позують на фото у своїх кіношних образах. При цьому там є і постільні сцени, і момент, коли актори майже цілуються. А сама Наталка зізналася, що Стас був її кіношним чоловіком і коханцем в різних картинах.
Свій пост актриса повністю присвятила колезі Боклану, розповівши про його професіоналізм і акторський талант. "Рідний мій і улюблений Станіслав Боклан! Актор, який віртуозно володіє майстерністю, може зіграти що завгодно, і дає партнеру стільки, що зіграти з ним в парі погано - неможливо! Всі мої складні сцени зіграні з його ненав'язливими порадами, і поправками", - поділилася Денисенко.
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