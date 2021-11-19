Співачка Оля Полякова показала, як провела з 16-річною дочкою Машею і 10-річною дочкою Алісою час на Мальдівах, поділившись фото в Instagram.
Як пише Politeka.net, Оля Полякова, ведуча шоу "дорослі дівчатка" з Машею Єфросиніною, і популярна українська співачка нещодавно вирушила на Мальдіви з чоловіком і дочками - Машею і Алісою. На нових кадрах в Instagram Оля показала, як провела час.
На кадрах Оля і Маша були в легких літніх сукнях. Мама і дочка не соромилися показувати свої форми на фото. Аліса була більш скромніше своєї сестри і зіркової мами.
"!!!Наша любов! Ми обов'язково повернемося!!!! Те, яка кількість переглядів набирали мої сторіз з моїх Мальдів ,говорить про те, що вам подобається дивитися такі Райські картинки, це піднімає вам настрій!",- написала Оля.
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Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Неймовірні пейзажі", "Олькині ніжки Б та собі на плечі", "види шикарні, а у нас теж класно", "як же ви прекрасні".
Нагадаємо, Полякова зухвалою витівкою довела Данилко прямо на зйомках шоу "Маска"
А ще Politeka.net писала, що Полякова на Мальдівах засвітила свого чоловіка, якого вважає за краще приховувати
Також Politeka повідомляла, що Полякова, задерши ніжку на пальму, похвалилася тонкою талією і видами на океан