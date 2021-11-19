Відома українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка ховалася за маскою Феї на телешоу "Маска", подідлилася світлиною з особливого міста.

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія Ребрик з 2017 року веде програму "Ранок з Україною". Також, нещодавно її розкрили на телешоу "Маска" під образом Феї.

В новому пості на своїй сторінці в Інстаграм Лілія Ребрик показала світлину, зроблену у Празі.

«Обожнюю Чехію! І моя особлива любов - Прага ❤! Дуже кінематографічне, затишне і романтичне місто! Місто, куди б я безстрашно відправила навчатися дітей, бо по-перше воно близько, а по-друге... знову ж таки - настільки гарне! Я у дитинстві і мріяти про навчання за кордоном не могла, добре, що у наші часи це вже мрії, які можуть стати реальністю», - розповіла артистка.

Також вона додала, що у Чехії іноземці можуть навчатися безкоштовно у державних вишах, якщо здадуть вступні іспити.

Користувачі мережі не залишили артистку без компліментів. «Ви така гарна тут», «Супер красива», - писали в коментарях.

Відреагувала на пост і дружина хореографа Влада Ями Ліліана.

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