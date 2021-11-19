Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка була капітаном зіркою сотні на шоу "Співають всі", розповіла про дату, яка може змінити багато чого.
Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська є популярною співачкою і учасницею багатьох шоу на українському ТБ. Так, не забуває Наталя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
У новому пості, вона вирішила згадати про важливу дату.
"День, який сьогодні все змінить! Астрологи вважають, що сьогоднішнє місячне затемнення століття змінить наше життя назавжди. Поворотні моменти, доленосні зустрічі і одкровення. Відчули сьогодні на собі сонячне затемнення і повний місяць? Як відчуваєте себе?» ,- йдеться в повідомленні.
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Також співачка показала фото, на якому зображена в чорній сукні.
"Ви просто прекрасні!💘", "Наташа, ви - вогонь", "яка ви красива", - відреагували фоловери артистки.
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