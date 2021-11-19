Дочка Олі Полякової Маша, яка стала солісткою нової групи "Шви", яка співає панк-рок, показала, як пройшов її третій концерт в якості співачки.

Як пише Politeka.net, Маша Полякова є дочкою суперблондинки Олі Полякової. 16-річний підліток стала успішною блогеринею, а також робить перші кроки в кар'єрі співачки. Маша зібрала панк-рок групу "Шви", в якій стала солісткою. Дівчина вже виступала з концертами, потрапивши під критику через нецензурні слова. Але Полякова відповіла, що її критика - це ейджизм і сексизм, адже їй вказували на її вік і стать. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться всім цікавим.

На фото співачка була в кофті-сукні і колготах. Поруч були інші учасники групи"шви".

"Ну що ж. Група "Шви" дала свій третій концерт, а далі більше", - написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Клас", "Молодчинка", " Молодці!!!! Так тримати!!!! Я б сходила на ваш концерт, але на жаль живу в іншій країні: ( " , "Машуня, пишаюся скоро зустрінемося", "Маша, а ви хіба не хочете бути сольною співачкою?".

Нагадаємо, Полякова кадрами з доньками на Мальдівах вразила навіть Лесю Нікітюк

А ще Politeka повідомляла, що Полякова показала фігуру в купальнику і похвалилася дочками на відпочинку

Також Politeka писала, що Полякова з дочкою пограли на нервах українців, влаштувавши танці в купальниках



