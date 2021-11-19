Учасник "Холостячки" і відомий комік Андрій Рибак здивував одкровенням про свою поведінку і показав цікаве відео на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, Андрій Рибак є відомим українським радіоведучим. Він прославився завдяки своїй участі в шоу" Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. На проект він прийшов зі своїм другом - Олександром Еллертом. Після проекту вони стали вести загальний Ютуб-канал, а також часто з'являються на різних шоу.

Добірку зі своєю участю в телепрограмах Рибак показав в новому пості в Instagram, супроводивши особистим наглядом.

"Іноді мені здається, що я дуже дивно себе веду! Але потім дивлюся такі відео і розумію, що мені не здається», - написав Рибак.

Схоже кадри сподобалися фоловерам коміка.

"Ну краш же", - відреагували в мережі.

Нагадаємо, Рибалка здивував несподіваним чином після експериментів з бородою: "Думаю, в чому йти до Еллерта...»

Як повідомляла Politeka, Еллерт закотив галасливу вечірку з Матвієнко, Мірзояном і рибалкою, але без Мішиної: "людина-свято"

Також Politeka писала, що екс-фаворит " Холостячки "Рибак емоційно звернувся до Еллерта з важливими словами:" майже як і у тебе..."