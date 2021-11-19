Учасник "Холостячки" і відомий комік Андрій Рибак здивував одкровенням про свою поведінку і показав цікаве відео на своїй сторінці в Instagram.
Як повідомляє Politeka.net, Андрій Рибак є відомим українським радіоведучим. Він прославився завдяки своїй участі в шоу" Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. На проект він прийшов зі своїм другом - Олександром Еллертом. Після проекту вони стали вести загальний Ютуб-канал, а також часто з'являються на різних шоу.
Добірку зі своєю участю в телепрограмах Рибак показав в новому пості в Instagram, супроводивши особистим наглядом.
"Іноді мені здається, що я дуже дивно себе веду! Але потім дивлюся такі відео і розумію, що мені не здається», - написав Рибак.
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Схоже кадри сподобалися фоловерам коміка.
"Ну краш же", - відреагували в мережі.
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