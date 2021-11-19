Зірка "Кварталу 95" і друг Євгена Кошового Юрій Ткач повернувся з відпочинку в Карпатах, де був разом з дружиною і донькою, і вже готується до повернення на сцену

Як передає Politeka.net, відповідним фото артист поділився на своїй сторінці в Instagram. Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом, а також актором відомого шоу "Вечірній квартал". Крім того, він знімається в ситкомі "Одного разу під Полтавою".

У новому пості Ткач показав, що готується до зустрічі з глядачами з усією ретельністю.

"Готуюся до зустрічі з вами", - підписав кадр.

На фото відображено, як артист старанно начищає туфлю.

Знімок повеселив фоловерів Ткача. Не обійшлося і без компліментів артисту.

"Настільки ретельно", "Шоб блистило", "Ви дуже красивий", "Це добре", "Вогонь", "Я кричав, що ви топ, ви чули?"- пишуть в коментарях.

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