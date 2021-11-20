37-річна українська співачка Оля Полякова показала, як працює на сцені - крім демонстрації вокального таланту, в її виступі присутні танці.
Популярна артистка завоювала велику любов публіки, адже дуже харизматична і талановита, повідомляє Politeka.net.
Оля Полякова виступила з програмою "Королева ночі". Співачка була в сяючому вбранні з бахромою і в короні. На сцені зірка просто "випалювала" - вона танцювала, і демонструвала свій великий вокальний талант.
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Шанувальники оцінили виступи зірки, чулися захоплені вигуки, і оплески. Також глядачі вели зйомку із залу: "На прийомі у королеви!",- написав один з них.
Зазначимо, кілька місяців тому Оля Полякова розповіла про свою нову програму "Взрослая девочка", до якої вже почала підготовку. За словами зірки, кожній жінці потрібно полюбити себе і побалувати свою "внутрішню дівчинку".
В кінці жовтня зірка дала останній концерт в рамках шоу "Королева ночі".
Ймовірно, співачка продовжує виступати з "королевою" на інших заходах.
Крім того, що співачка дає концерти і їздить по заходах, також вона багато знімається на різних шоу, в тому числі в "Масці".
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