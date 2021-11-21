Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника, який веде шоу "Україна має талант" і"Холостячка", порадувала кадром зі своїм улюбленим образом перед камерою.
Христина активно веде соціальні мережі і розповідає про життя. Нерідко вона показує будні з дітьми вдома і те, як зазвичай вона з ними займається.
Цього разу Христина вирішила зробити акцент саме на себе, щоб показати свою зачіску і оновлений її варіант, який їй подобається більше.
"My lovely hairstyle ️ ️" - написала під кадрами Христина.
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"А що змінилося?)); Яка ви красива😍 😊!Супер!: Діма так схожий на вас😍; ви тут зовсім інша, посмішка напевно️️; Yes🔥; Просто нереально красива😍; дивовижна!!; Дуже красива❤️; яка милашка😍; Однозначно-так! І ця аура домінування-те, що треба!❤ ️ ; така красотища🔥 🙌».
Григорій і Христина Решетники є прикладом ідеальної пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.
Молодший син Решетніков народився 28 листопада 2020 року, і скоро йому буде вже майже рік. Дружина Решетника показала, як малюк виріс за цей час.
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