Ще один персонаж розважального шоу "Маска" змусив публіку замислитися - таємничого Кажана називають "мімімішним" жахом.

Фанати "Маски" допомагають зірковим детективам Олі Поляковій, Дзідзьо, Насті Каменських, Олегу Виннику та Андрію Данилку вгадувати, хто ховається в костюмах.

Зокрема, на офіційній сторінці шоу в Instagram глядачам запропонували вибрати "правильну" відповідь з трьох варіантів, хто ж може ховатися під маскою Кажана - актор Віктор Борисюк (чоловік актриси Ольги Сумської), його колега Станіслав Боклан або комік і актор Гарік Бірча, передає Politeka.net.

Як не дивно, але багато хто, проігнорувавши список вище, вважають, що під маскою ховається актор Остап Ступка, син легендарного Богдана Ступки.

Як би там не було, але Кажанові вдалося-таки заплутати глядачів. У ньому одночасно уживаються миле мишеня і кровожерливий граф Дракула. У розмові він то сюсюкається, то раптом різко починає говорити страшилками. Вражає і образ цього персонажа - його величезне пончо, прикрашене об'ємною бахромою, зшито з різних клаптиків штучної шкіри.

"Це Остап Ступка"; "Одна з кращих Масок, що наше життя гра. Артист, в цій масці - в кожному русі і сказаному слові, Кажан дає нам підказку, я професійний Артист"; "Гарік Бірча може бути 🤔"; "Мені не подобається. Псих"; "Або Остап Ступка, або Гарік Бірча"; "жахлива маска😢"; "я думала, Кажан молодий..."; "Не подобається ця маска взагалі 😢"; "Остап Ступка 1000%", - пишуть у коментарях.

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