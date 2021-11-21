Знаменита голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі досі захоплює мільйони людей у всьому світі, які нерідко згадують про її минуле.

Зірка в молоді роки володіла досить бурхливою вдачею, передає Politeka.net.

Скандальні витівки артистки згадують досі. Чого тільки вартий її шлюб з актором з Біллі Бобом Торонтоном. Парочка, не соромлячись розповідала про свої любовні утіхи на задньому сидінні лімузина.

Закохані носили на шиї бульбашки з краплями крові один одного, і разом зробили татуювання.

Зазначимо, артисти познайомилися на зйомках фільму «Керуючи польотами». Обох не збентежила різниця у віці в 20 років, і через всього два місяці пара зіграла весілля в Мексиці. На церемонію одруження закохані прийшли в джинсах і сомбреро, вони обмінялися клятвами і вирушили в ресторан, а через два роки шлюб розпався. Джолі після розлучення в 2003 році звела ім'я колишнього чоловіка з плеча.

У Мережі зараз бурхливе минуле дає про себе знати. В одній з фан-груп опублікували фото красуні, на якому вона хвалиться ім'ям Біллі Боба на плечі.

Примітно, що Анджеліна Джолі робила татуювання, присвячене її чоловікові Бреду Пітту, яку також звела після розлучення.

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