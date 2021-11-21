Відомий журналіст і телеведучий Дмитро Комаров, який веде програму "Світ навиворіт", вирішив зробити сюрприз українцям і подарувати їм цінний артефакт.

Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.

Так, цього разу на сторінці програми "Сніданок" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах Дмитро Комаров прийшов у студію програми, де вирішив розіграти подарунок для українців. Це амулет з індійського племені "Ваарані".

"Привіз спеціально для ваших глядачів з племені "Ваарані" ось амулет. Це, власне, те, що ви можете побачити в наших програмах. Його носять індіанці. Тут можна побачити, як примітивно зав'язаний вузлик цієї ниточки, тут нитка теж рукотворна. Це все жінки роблять своїми руками, а це зуб крокодила, який на полюванні здобув один з воїнів. Цей амулет дуже престижний в племені. Зуб крокодила носити на шиї мріють багато. Ось, це дійсно звідти артефакт", - розповів Дмитро Комаров.

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