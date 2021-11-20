Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, з'явилася на важливому заході разом з однією з дочок і старшим сином, чим підкорила публіку.

Цього разу Джолі прийшла на прем'єру документального фільму «папір і клей», який пройшов у Лос-Анджелесі. Причому відвідала артистка її не одна, адже відвідувала прем'єру її друга і вирішила зробити це разом з дітьми.

"Я був рада виступити вчора ввечері на прем'єрі в Лос-Анджелесі на показі нового фільму мого друга. У сучасній культурі мистецтво є синонімом грошей. Фільм нагадає вам про іншу сторону мистецтва. Мистецтво, що належить народу. Мистецтво, що виникає з вулиці.

Сьогодні так багато енергії йде на те, щоб тримати нас осторонь, розлучати і підозрювати. Цілі ідеології і політичні проекти побудовані на створенні і використанні передбачуваних відмінностей між нами» - висловилася Джолі на своїй сторінці в Instagram.

У мережі відразу підтримали зірку:

"У тебе була гарна мова, і ти виглядала так красиво! ❤ ️ ; я так сильно тебе люблю; я люблю вас!; Така справжня Енджі. Знову молодіє💗 😘; просто чудова жінка; таланти в наявності; не відірватися; витончена буде і в балахоні; красива Сім'я❤️».

Багато косметологи вважають профіль Джолі прикладом для деяких косметичних процедур.

Примітно те, що від природи Худорлява і витончена Джолі не користувалася послугами косметолога для того, щоб зробити пару уколів краси. Тому кожен раз зірка навіть в простому вбранні звертає на себе погляди:

Нагадавши, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.

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