Відомий співак Дзідзьо (Михайло Хома) святкує День Народження і засвітився в обіймах своєї головної жінки.

Як передає Politeka.net, Дзідзьо (Михайло Хома) є популярним українським артистом. Нещодавно стало відомо, що співак розлучився зі своєю дружиною Ярославою Притулою, яка відома під псевдонімом "Slavia".

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він в обіймах своєї головної жінки-мами, яка приїхала до нього з Португалії. Як відомо, 20 грудня Михайло Хома святкує день народження. Співакові виповнилося 38 років.

"Мій щасливий День народження! Мама приїхала з Португалії, щоб мене привітати", — розповів співак.

Шанувальники залишили безліч коментарів з привітаннями: "Вітаю з днем народження. Бажаю, щоб ви як Михайло Хома звучали по всій нашій Україні адже такого голосу як у вас немає ні кого".

Також його колишня дружина Slavia не стрималася: "Мама поруч, це щастя".

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