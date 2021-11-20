Відома модель Сінді Кроуфорд показала, яка у неї виросла красуня-дочка, яка зовсім їй не поступається - на новому відео, здавалося, ніби дівчина двійник мами.

Сінді Кроуфорд отримала велику популярність в 90-ті, повідомляє Politeka.net. Її ім'я було на слуху, зараз популярність зірки спала, але вона виростила собі гідну заміну.

Дочка моделі, 20-річна Кайя Гербер - вже стала однією з найбільш затребуваних і популярних моделей в світі. Хоча в одному з інтерв'ю красуня зізналася, що ніколи не хотіла таку професію. Пізніше зважилася спробувати, і тільки тоді зрозуміла, наскільки великий внесок зробила її мама в модну індустрію.

18 листопада в музеї де Янга в Сан-Франциско пройшов вечір годинникового бренду Omega з нагоди відкриття нового бутіка, куди прийшли амбасадори - Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер.

За лаштунками заходу було зроблено відео, де дві зірки дефілюють по коридору. Кадри старша модель опублікувала в своєму Instagram. Виглядали красуні ідеально.

"Неймовірні", "прекрасні", " з радістю і азартом ходимо на роботу⚘ ⚘ ⚘...", "Сінді, я так ВАС ЛЮБЛЮ! Моя муза! Будьте здорові! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Дуже красиві дами", "Близнючки", " Ух ти, разом чудові мама і дочка. ❤️❤️❤️❤️❤️", - прокоментували користувачі Мережі.

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