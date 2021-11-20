Відома співачка Надія Мейхер, яка є колишньою учасницею гурту "ВІА Гра", показала себе зблизька та заговорила про мрії.

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є відомою українською артисткою. Дівчина прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра". Вона була однією з найпопулярніших учасниць, але у 2011-му році їй довелося покинути колектив через вагітність.

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі щаслива Надя Мейхер показує себе зблизька. Її прикрашає легкий макіяж, який підкреслює її достоїнства.

"Мені подобається, що я ще не виграла. Значить, ти граєш всерйоз, і коли я виграю, то по-справжньому. Я хочу грати поки не виграю.



Більшість вважають неможливим те, чого раніше не траплялося", - розповіла Надія Мейхер.

Шанувальники артистки залишили їй безліч коментарів під фото: "Любимка", "Боже, яка ти красива", "Красуня", "Всіх благ тобі! Ти чудова", "Моя улюблена і найкрасивіша", "Посмішка на мільйон", "Приголомшлива жінка", "Королева краси".

Раніше повідомлялося, екс-ВІА Гра Мейхер підкреслила пишні форми атласною тканиною: "Незрівнянні..."

Також, екс-ВІА Гра Мейхер влаштувала провокаційну фотосесію перед дзеркалом: "Для чого чіпати своє тіло?"

Politeka розповідала, екс-ВІА Гра Мейхер на шпильках і в чорній сукні показала себе у всій красі: ефектні фото