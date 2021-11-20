Модель Наомі Кемпбелл, яка цього року відсвяткувала 51-й день народження і стала мамою потай від усіх, продовжує дивувати інтригуючими кадрами у себе в Instagram.

Модель довгий час веде Instagram, причому не показує на кадрах себе без макіяжу і перуки. Зірка в принципі уникає моментів, які б показали її в непривабливому світлі.

Причому Наомі часто показує більше кадри з минулого, вітає друзів зі святами і публікує архівні з ними кадри. Нові і свіжі фото з роботи або вдома зірка показує рідко.

Нещодавно супермодель хвалилася сяючим і моложавим виглядом в чорній сукні в підлогу довжини максі поруч з чоловіком, чию пам'ять хотіла вшанувати:

"Оглушливий вигляд; кращі подарунки приходять в маленьких упаковках. Значок!; яка романтична міс❤️; який він був геній!; завжди Діва в центрі; Я сумую за ним❤️; приголомшливий і чудовий хх він спостерігає за тобою і його онукою хх ❤️спогади. Любов. Завше».

Як відомо, свого часу Наомі Кемпбелл блищала на кращих подіумах світу. Вона стала першою темношкірою супермоделлю, яка з'явилася на обкладинках «Vogue» і «Time».

Втім, і зараз модель залишається затребуваною в модельному бізнесі. Вона співпрацює з відомими брендами і прикрашає собою модні покази.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл у сукні-сітці показала, як потрібно старіти: "абсолютна Краса".

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