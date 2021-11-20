Маша Єфросиніна, популярна українська телеведуча і тренер "Ліги Сміху", показала неймовірний образ, влаштувавши танці перед камерою.
Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна стала популярною вітчизняною телеведучою. Зірка знімається в шоу "Ліга сміху", веде на ютуб-каналі" іспит", а також почала разом з Олею Поляковою знімати проект"дорослі дівчатка". Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео в соціальній мережі Маша з'явилася спочатку в кофті і шортиках. Після цього Єфросиніна змінила образ, надівши блискучі штани і піджак. Красуня накинула піджак на голе тіло, залишаючись тільки в топіку.
"Поки-поки, другий сезон Ліга сміху. Було круто!",- написала Маша під відео.
Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці
"Танці з зірками", Логай впав на репетиції з Ксенією Мішиною: "переможець по життю"
Чмерковський з "Танців з зірками" перед від'їздом з України вразив зверненням: "Добігає кінця моє..."
Стривожений Хіменес-Браво розповів про втрату своєї вірної супутниці: "Прокинувся і відразу зрозумів..."
Зірка "Дизель шоу" розповіла про заміжжя і поповнення: "Буде маленька Булітка?»
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка красива Маша", "прекрасний сезон, дивилася із задоволенням", "як можна народити двоє дітей і мати такий гарний живіт при цьому", "Маша, ну яка ж ви красива і ефектна дівчина", "обожнюю", "Маруся вогник".
Нагадаємо, Єфросиніна з Дантесом опинилися в "грі в кальмара", Потап не стримався
Також Politeka писала, що ведучу" Танців з зірками " Онуфрійчук пропонують замінити Єфросиніною
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна різко поскаржилася українцям на виліт фаворита з шоу "Танці з зірками"