Маша Єфросиніна, популярна українська телеведуча і тренер "Ліги Сміху", показала неймовірний образ, влаштувавши танці перед камерою.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна стала популярною вітчизняною телеведучою. Зірка знімається в шоу "Ліга сміху", веде на ютуб-каналі" іспит", а також почала разом з Олею Поляковою знімати проект"дорослі дівчатка". Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео в соціальній мережі Маша з'явилася спочатку в кофті і шортиках. Після цього Єфросиніна змінила образ, надівши блискучі штани і піджак. Красуня накинула піджак на голе тіло, залишаючись тільки в топіку.

"Поки-поки, другий сезон Ліга сміху. Було круто!",- написала Маша під відео.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка красива Маша", "прекрасний сезон, дивилася із задоволенням", "як можна народити двоє дітей і мати такий гарний живіт при цьому", "Маша, ну яка ж ви красива і ефектна дівчина", "обожнюю", "Маруся вогник".

Нагадаємо, Єфросиніна з Дантесом опинилися в "грі в кальмара", Потап не стримався

Також Politeka писала, що ведучу" Танців з зірками " Онуфрійчук пропонують замінити Єфросиніною

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна різко поскаржилася українцям на виліт фаворита з шоу "Танці з зірками"



