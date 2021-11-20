Популярна російська співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте похвалилася стильним вбранням.
Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є популярною російською співачкою. Також дівчина відома як дочка легендарної артистки Алли Пугачової.
Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Крістіна Орбакайте похвалилася своїм стильним вбранням. На ній чорно-біла блузка з чорним шкіряним поясом, чорні шкіряні лосини і туфлі на високих підборах.
"Вчора в ефірі "Російського радіо" була в гостях у Юлії Барановської", — поділилася Крістіна Орбакайте.
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Шанувальники залишили співачці безліч коментарів під фото: "Супер фото", "Завжди прекрасна", "Христиночка, ви незрівнянні! Спасибі за вашу працю! І за Вашу красу і жіночність", "Красуня", "Христиночка шикарна, любимка наша", "Схоже, фотошоп стає видом мистецтва. Де цьому вчать?). Христина, у Вас він краще, ніж навіть у Валерії".
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