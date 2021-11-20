Бізнесмен Мурата Налчаджіоглу, колишній чоловік співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк), показав на якому торжестві був присутній.

Як пише Politeka.net, Мурат Налчаджіоглу був одружений на Ані Лорак з 2009 по 2019 рік. У пари є 10-річна дочка Софія. І хоч Мурат і Кароліна більше не разом, зірка дає бачитися з дитиною і нещодавно Налчаджіоглу їздив разом з малятком в Буковель, звідки опублікував кілька відео. Після цього Малятко повернулася в Москву до мами.

На новому відео в Instagram Мурат був на якійсь події. На кадрах колишній чоловік Лорак був тепло одягнений і стояв на червоній доріжці. Як можна зрозуміти, комусь вручали автомобіль.

Мурат ніяк не підписав відео, тільки залишив теги на кілька сторінок в соціальній мережі Instagram.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Дуже круто, вітаю", "Україна рулить".

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